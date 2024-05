No The Papo, especialista afirma que IA ‘não tem mais volta’

O analista de sistemas Gilberto Almeida explicou sobre as ferramentas da inteligência artificial, e como elas podem nos servir no dia a dia

DA REDAÇÃO

O analista de sistemas Gilberto Almeida é convidado desta semana no programa The Papo, do jornalista André Silva, de Macapá. Numa conversa bem descontraída, Almeida revela os desafios de sua jornada profissional e clareia as ideias sobre a mais recente ferramenta da tecnologia disruptiva (que não tem mais volta): a Inteligência Artificial. A entrevista vai ao ar nesta sexta-feira (10) e pode ser assistido na íntegra no canal do The Papo com André Silva no You Tube, clicando aqui.