Nova presidente da Petrobras defende exploração na costa do Amapá

Magda Chambriard disse que o Brasil pode ser obrigado a importar petróleo em breve, se não criar novos campos exploratórios

Por SELES NAFES

A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, defendeu a exploração de petróleo na Margem Equatorial, na costa do Amapá. Foi durante sua primeira entrevista coletiva, ontem (27).

Segundo ela, sem não forem abertos novos campos de exploração, o Brasil inicia um caminho para a importação do produto.

“Temos de tomar cuidado com as reposições da reserva. E está fora de cogitação a importação. É trazer a necessidade de explorar novas fronteiras, como a questão do Amapá, na Margem Equatorial, e Pelotas, no Sul do Brasil. Isso tem que ser enfrentado”, disse ela.

A Petrobras ainda não recebeu resposta para o segundo pedido de licenciamento ambiental ao Ibama. O primeiro foi rejeitado pelo instituto há quase um ano, e outra solicitação foi feita pela empresa logo depois.

A Petrobras quer permissão para perfurar um poço exploratório a 550 km da foz do Rio Amazonas e a 2,8 mil metros de profundidade. A empresa tem quase certeza de que existe uma grande reserva de gás e petróleo na região, assim como ocorre na Guiana Francesa.

No ano passado, a empresa recebeu autorização para explorar no Rio Grande do Norte, onde fica a outra extremidade da Margem Equatorial.

A presidência da empresa foi trocada na semana passada, com a demissão de Jean Paul Prates, que também era um entusiasta da exploração na costa do Amapá.