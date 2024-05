Chegamos ao capítulo 8 de Daniel

Muitos já tentaram saber quando ocorrerá o fim do mundo, baseado em indicações da Bíblia e em interpretações equivocadas de profecias. Um grupo de cristãos tentou fazer isso em 1844, num acontecimento que ficou conhecido como o Dia do Grande Desapontamento. Esse episódio deu origem aos adventistas do Sétimo Dia. Veja a análise de Daniel 8 e tenha uma ótima semana com Deus e nosso Senhor Jesus!