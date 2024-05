Ônibus passa por cima e mata mulher em rodovia

O acidente ocorreu na Rodovia Josmar Pinto, próximo da Universidade Federal do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher teve a cabeça esmagada pelas rodas traseiras de um ônibus no fim da tarde desta quarta-feira (22), na zona sul de Macapá. O acidente ocorreu na Rodovia Josmar Pinto, próximo da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

A vítima pedalava uma bicicleta às margens da pista, quando foi atingida pelo coletivo que transitava no sentido Macapá/Santana, fazendo a linha Marabaixo/Universidade.

Aos militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPRE), o motorista contou que foi “fechado” por uma caçamba, e ao desviar para não bater no outro veículo, acabou batendo na ciclista e ela caiu para debaixo das rodas.

“O motorista contou que uma caçamba veio a fechar o veículo dele. Com isso, ele puxou para o lado direito da via, o lado em que se encontrava a senhora de bicicleta. Então, na versão dele, ele foi fechado por uma caçamba. Claro que, a partir de agora, vai entregar o caso para a Polícia Civil, que vai investigar se realmente houve a participação de outro veículo”, ponderou o tenente Kennedy, do BPRE.

Ele fez um alerta para quem transita pela rodovia JP no horário próximo de 18h, quando o trânsito é intenso no local e há bastantes ciclistas na pista – que não possui ciclovia a partir do Monumento Marco Zero até Santana.

“Tem que ter o máximo de cuidado. Essa rodovia é muito estreita, muito movimentada, tem que ter o máximo de atenção quem trafega por aqui, tanto ciclistas quanto os condutores, porque é uma via que já quase não comporta o fluxo nesses horários”, recomendou o oficial.

O motorista do ônibus permaneceu no local e foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval. Até a publicação desta matéria, a vítima ainda não havia sido identificada pela polícia.