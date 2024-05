Ossada humana achada em floresta pode ser de homem desaparecido, diz polícia

O local é de mata densa e tem acesso terrestre somente pela BR-156, trecho sul.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPRU) acharam, nesta manhã de terça (14) uma ossada humana em meio à floresta da região do Maracá, no município de Mazagão. A suspeita é que possivelmente os restos mortais sejam de um morador da região que está desaparecido. O local tem acesso terrestre somente pela BR-156, trecho sul.

O ramal para chegar à mata onde os ossos e crânio foram encontrados fica 17 km da rodovia. O local é de difícil acesso, pois a mata é bastante densa. Policiais tiveram a ajuda de um mateiro para abrir caminho com um facão.

De acordo com o sargento R. Costa, a suposta vítima, Odiel dos Santos Brito, de 41 anos, está desaparecido há aproximadamente 3 semanas. A última vez que foi visto vivo, foi quando saiu de casa, no dia 22 de abril, na companhia de dois amigos da comunidade para apanhar açaí dentro da floresta.

Os dois amigos contaram à polícia que, na mata, ele começou a ter alucinações. Por isso, desistiram de colher o fruto e o levaram de volta até a BR-156, onde pararam na Ponte do Breu.

Momentos depois, conseguiram uma carona, mas Odiel teria se recusado a entrar no carro e foi deixado para trás, caminhando pela rodovia na direção de Macapá. Depois disso, não foi mais visto.

Até 11h, os policiais ainda aguardavam a chegada da Polícia Científica para fazer a remoção da ossada e análise do local para tentar entender o que teria ocorrido ali.