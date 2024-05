Para atrair clientes, batedeira de açaí distribui 100 litros de açaí grátis

Iniciativa atraiu dezenas de pessoas no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Considerado um dos alimentos mais essenciais para os nortistas e indispensável à mesa da população, o açaí frequentemente sofre oscilações no preço de mercado, sendo muitas vezes disputado durante os períodos de safra e escassez. No município de Santana, a cerca de 17 km de Macapá, o proprietário de uma batedeira que comercializa o produto decidiu inovar para atrair a clientela. Nesta quinta-feira, dia 30, ele distribuiu gratuitamente 100 litros de açaí na inauguração do novo empreendimento.

Não demorou para que a notícia sobre o açaí “0800” se espalhasse, gerando filas no local, situado na Avenida São João Apóstolo, no Bairro Piçarreira. Os organizadores da ação precisaram distribuir senhas para evitar confusão e tumulto. A ideia partiu de Juliano Baleiro, de 29 anos, dono do estabelecimento. Segundo ele, era necessário tornar a batedeira conhecida.

“Como já existe um grande número de batedeiras no bairro, decidimos atrair os clientes com essa ação. Acredito que deu certo, porque agora as pessoas conhecem a batedeira. Eu já tenho outra amassadeira e precisava divulgar esta daqui”, explicou Juliano.

A ação de marketing não parou por aí. Após a distribuição gratuita do açaí, Juliano lançou uma promoção: os próximos 30 clientes que comprassem um litro do produto pelo preço de R$ 10 ganhariam gratuitamente uma porção de camarão. Rapidamente, os 30 litros acabaram. Quando questionado sobre essa estratégia, o empresário explicou que tudo foi cuidadosamente planejado.

“Foi mais uma estratégia pensada. Hoje, dia 30 de junho, a saca de açaí estava custando cerca de duzentos reais. Logicamente, não tive nenhum lucro com isso, mas consegui chamar a atenção dos clientes. Agora tenho certeza de que conhecem meu ponto”, afirmou.

O Cantinho do Açaí, nome dado ao local, rapidamente caiu no gosto popular. Quem aproveitou a promoção garantiu que o produto é de boa qualidade.

“É açaí do grosso e muito bom. Agradeço, porque tem época que o açaí está muito caro e a gente não consegue comprar. Aproveitei, ganhei um litro e comprei outro litro que veio com camarão. Almoço garantido”, relatou um cliente.