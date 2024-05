Para evitar confronto entre rivais, Bope entra em tiroteio; suspeito morre

Caso ocorreu no Bairro Ilha Mirim, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que tinha passagem pelo sistema penal amapaense por crimes de homicídio, roubo e porte ilegal de arma, morreu ontem (15) em confronto com a Polícia Militar do Amapá na zona norte de Macapá. O tiroteio ocorreu por volta de 19h50, na Rua Salmo 91, no Bairro Ilha Mirim.

Aylton Carneiro Rodrigues, de 35 anos, foi baleado ao trocar tiros com militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que acionaram o socorro médico, porém o infrator faleceu antes da chegada do Samu.

Segundo a polícia, o Serviço de Inteligência da PM havia levantado informações de que um ataque de uma facção a outra, que possivelmente resultaria em confronto armado entre criminosos rivais próximo ao Conjunto Habitacional Miracema, zona norte de Macapá.

Para evitar o perigo à população que focaria exposta caso o conflito ocorresse, o Bope reforçou o patrulhamento ostensivo na redondeza. E, no início da noite, no Bairro Ilha Mirim, uma equipe se deparou com vários indivíduos, que, ao visualizarem a viatura, correram em diversas direções.

Quando os militares tentaram abordar um deles – posteriormente identificado como Aylton Carneiro – o suspeito teria sacado uma arma de fogo e começado a disparar. No revide, foi atingido.