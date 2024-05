Para ‘romper o silêncio’, a Alap faz evento sobre exploração sexual infantil

Evento reuniu autoridades do Judiciário, Ministério Público, Governo Estadual, Conselhos Tutelares, prefeitos e defensores dos direitos da infância.

A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) promoveu um evento no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, na terça (14). Chamado “Movimento para Romper o Silêncio”, a programação reuniu autoridades do Judiciário, Ministério Público, Governo Estadual, Conselhos Tutelares, prefeitos e defensores dos direitos da infância. O objetivo foi sensibilizar a sociedade sobre a gravidade do abuso e exploração sexual infantil, principalmente destacando que muitos casos ocorrem no ambiente familiar.

Iniciativa da deputada Alliny Serrão, presidente da casa de leis, o evento iniciou com a peça teatral “Não me toca seu boboca”, que abordou o tema de forma impactante.

Além disso, líderes de órgãos governamentais e da sociedade civil, como a Rede Abraça-me, foram reconhecidos pelo seu engajamento na causa.

A deputada Alliny ressaltou a importância da conscientização contínua e da colaboração de todas as instituições e indivíduos na luta contra esse problema grave. A parlamentar ressaltou que a maioria dos casos de violência contra o público infantojuvenil ocorre dentro do lar e é cometido por familiares ou pessoas próximas das vítimas.

Ela citou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública que, apontou em 2022, entre os crimes de estupro de vulnerável registrados no País e envolvendo menores de 13 anos de idade, 82,5% foram cometidos por um conhecido da vítima, sendo que 40,8% eram pais ou padrastos e 37,2% irmãos. Por isso, a deputada defende um movimento permanente para ser a ‘voz de quem não consegue falar’.

“A casa de leis entende os enormes desafios e a urgência em combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, lembrando ainda que a proteção à infância é uma responsabilidade de toda a sociedade, além de ser um compromisso individual de todo cidadão”, destacou a presidente da Alap.

Além dela, participaram das discussões o presidente da Associação dos Conselhos Tutelares do Amapá, Uelma Medeiros, representando a Associação dos Municípios do Estado do Amapá (Ameap), prefeito Bruno Mineiro, do município de Tartarugalzinho, presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Adão Carvalho, secretária estadual de Assistência Social, Aline Gurgel, secretária estadual de Saúde, Silvana Vedoveli, que representou o governo do Estado, Clécio Luís, defensor público-geral do Estado, José Rodrigues e a procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá, Judith Teles.

No encerramento, prefeituras e instituições que realizaram ações de prevenção em 2023 foram homenageadas com a Moção de Aplauso, assim como os conselhos tutelares e municipais de direitos da criança e do adolescente.