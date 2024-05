PEC que amplia transposição até 1998: ‘momento é favorável’, diz senador

Senador se reuniu com centenas de trabalhadores de diversas categorias que podem ser alcançados pela emenda

Por SELES NAFES

Depois da aprovação no Senado em dois turnos, chegou na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda Constitucional que amplia a transposição para até 1998. O senador Lucas Barreto (PSD) articula com deputados federais de vários estados e representantes de trabalhadores a aprovação do texto integral.

Neste ano, mais de 3 mil servidores já foram beneficiados pela PEC anterior, que reconhece o vínculo empregatício entre a União e profissionais que prestavam serviços para o então Território Federal do Amapá.

Já a PEC 47, aprovada com folga e apoio de senadores governistas no ano passado, amplia para 1998 o período de reconhecimento, ou seja, 10 anos após a transformação do TFA em Estado.