Perigo: poste caído em rodovia pode causar acidente, temem moradores

Veículos trafegam em alta velocidade no trecho na saída de uma curva

Por IAGO FONSECA

Um acidente na madrugada de segunda-feira (20) derrubou um poste de iluminação pública na Rodovia Josmar Chaves Pinto, próximo aos residenciais no Bairro Universidade, zona sul de Macapá. A estrutura caída tem causado preocupação entre moradores.

O poste localizado no canteiro central da via encontra-se curvado em direção à faixa do trecho Santana/Macapá. De acordo com um idoso que mora em frente ao local, depois do acidente envolvendo um carro não houve nenhuma ação para retirada do objeto.

“O risco é que um carro venha e bata de frente nesse negócio, o poste está igual a uma lança, de frente para a rodovia, à noite o cara não vê, bate aí e vai morrer gente”, teme o morador.

A ponta do poste entra em parte da via logo após a curva. Os veículos passam em direção ao Centro de Macapá em alta velocidade e quando se deparam com o obstáculo, os condutores desviam improvisadamente – o que aumenta o risco de perderem o controle do veículo.

A reportagem entrou em contato com a CEA Equatorial, que informou que, por se tratar de um poste de iluminação pública, a retirada ou nova instalação não é de responsabilidade da empresa.

O Portal SelesNafes.Com também entrou em contato com a Cipemac, a Companhia de iluminação pública da Prefeitura de Macapá, mas não obteve retorno.