Plenária reúne servidores do ex-Território sobre PL que reorganiza carreiras

Fiscais de tributos, professores e servidores da CEA estão entre as carreiras; plenária será conduzida pelo deputado Dorinaldo Malafaia, autor de 7 emendas

Da REDAÇÃO

Uma plenária nesta sexta-feira (17) vai reunir servidores do ex-Território Federal do Amapá incluídos no projeto de lei do governo federal que reorganiza carreiras de várias categorias. A iniciativa é do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP).

O projeto de lei 1213 recebeu sete emendas do parlamentar, com base em indicações apresentadas pelos próprios servidores.

A propostas mexe na nomenclatura de fiscais de ex-território, reclassifica cargos de fiscais de tributos e auxiliares de fiscais de tributos, e trata de questões com a perda de documentos físicos necessários para justificação administrativa, além da situação de professores, servidores da CEA, motoristas, agentes de portaria e outras carreiras.

“Estaremos junto com a equipe técnica de nosso mandato, à espera desses servidores para juntos fortalecermos essa mobilização”, explica Dorinaldo.

A plenária foi marcada para as 15h, no auditório da Fecomércio, na Avenida Procópio Rola, 261, no Centro de Macapá.