PM intercepta transporte de drogas na madrugada

Por OLHO DE BOTO

A PM do Amapá interceptou um carro de passeio na madrugada desta terça-feira (7) e prendeu o motorista e uma passageira por tráfico de drogas. O flagrante ocorreu na entrada do Distrito do Lourenço, em Calçoene, município distante a 384 km de Macapá.

Luan Marlison, de 29 anos, teria desobedecido ordem de abordagem e somente parado o veículo, modelo Polo, depois que teve a passagem obstruída pelos militares da 3ª Companhia, do 12º Batalhão.

Na porta do carro, ao lado da passageira, a patrulha encontrou uma bolsa que continha pedras de crack, maconha e cocaína.

De acordo com o capitão George Cecílio, a jovem Marliane Correa Machado, de 23 anos, confessou ser dona de toda a droga. A polícia suspeita que Luan Marlison teria ciência do transporte ilícito.

Ainda segundo o oficial, a motivação da abordagem foi em decorrência de várias denúncias envolvendo um carro que é contumaz no transporte de drogas, principalmente entre 1h e 4h da madrugada, semelhante ao que era conduzido por Luan.

Além do automóvel, foram apreendidos 112 gramas de cocaína, 121 de crack e 8 de maconha. A dupla foi levada para a delegacia do município e deverá passar por audiência de custódia.