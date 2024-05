PM que salvou bebê já tinha realizado a mesma manobra na sobrinha

A soldado Vasconcelos, de 31 anos, lembra dos momentos tensos antes do salvamento

Por ANITA FLEXA

Eva Klílvia Vasconcelos Moura, de 31 anos, estava em serviço como sentinela na guarita do Comando Geral da Polícia Militar do Amapá, quando protagonizou um ato heroico ao salvar a vida de uma criança de apenas 10 meses, que estava engasgada. O incidente ocorreu no último dia 12 de abril, mas somente ontem (30), as imagens do circuito do quartel foram divulgadas.

O vídeo mostra quando um carro vermelho entra no comando geral, por volta das 12h. Duas mulheres desembarcam do veículo pedindo ajuda. Uma delas segura o bebê já inconsciente.

“Foi tudo muito rápido. O homem abaixou o vidro do veículo e anunciou que era motorista por aplicativo e estava prestando socorro a uma criança que estava engasgada. Foi quando eu puxei a porta e eu vi que o bebê estava assim praticamente desacordado, eu imediatamente prestei socorro e comecei a manobra de Heimlich (técnica para a desobstrução das vias respiratórias superiores)”, recorda a soldado Vasconcelos.

No vídeo, é possível acompanhar toda a ação que acontece de forma ágil e determinada. A soldado Vasconcelos assume a situação, pegando o bebê e realizando a manobra de primeiros socorros. Graças ao atendimento eficaz e imediato, a criança recuperou os sinais vitais.

A policial lembra que a criança deveria ter sido levada direto para a unidade de saúde mais próxima.

“Mas entendo que na hora do desespero a gente não consegue pensar muito. Eu mesma precisei me manter calma para poder realizar a manobra da maneira correta. Quando vi que a criança já estava voltando, pedi ao capitão Rauny (que estava dentro da viatura que aparece no vídeo) que desse apoio no transporte de todos até a unidade de saúde mais próxima”, conclui a soldado Vasconcelos.

A PM revelou que já tinha realizado a mesma manobra na sobrinha, quando ainda era menor.