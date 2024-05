Preso com drogas, faccionado tinha adaptadores para metralhadora

Flagrante ocorreu no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem considerado elo de ligação entre lideranças de uma facção que atua no Amapá foi preso nesta sexta-feira (17) durante uma operação que envolveu a inteligência e forças de segurança pública do estado.

Edinilson Barbosa Dos Santos, de 35 anos, tinha a função de comercializar drogas e armas para o crime organizado. Ele foi preso em flagrante na operação do Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Quando o suspeito avistou a aproximação dos agentes, empreendeu fuga, mas logo foi alcançado. Durante a abordagem, o homem colaborou com a polícia e apontou uma residência onde foram encontrados.

Com ele foram apreendidas porções crack e maconha, celulares, cartões bancários, balança de precisão e dois acessórios de pistola que chamaram a atenção da polícia: tipo de adaptador que transforma a arma em metralhadora, multiplicando o poder de fogo dos criminosos.

Ele foi apresentado no Ciosp do Pacoval por uma equipe do Grupo Tático Aéreo (GTA). Além dela, participaram da operação conjunta o Núcleo de Operações e Inteligência Polícia Civil (NOI/PC), a Coordenadoria de Inteligência e Operações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Ciop/Sejusp), equipes da Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes (Dete/PC) e Inteligência do 2º Batalhão da PM.