Procurado, homem que matou idosa a caminho da missa é preso pela Rotam

Deivid foi preso em via pública, no Bairro Santa Rita, região Central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam, ontem (16), um homem que estava foragido do sistema penal amapaense por um crime que chocou a população de Macapá, há 15 anos.

Deivid Jhemerson Lima, de 33 anos, é condenado por matar uma idosa na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Bairro do Trem, crime ocorrido em 2009. Ele havia sido preso em 2022, quando pedia dinheiro de motoristas e pedestres em um cruzamento da capital amapaense.

Ontem ele foi capturado por militares da Rotam/Bope que patrulhavam pela Rua Marcelo Candia, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá. Segundo a polícia, ao avistar a viatura, ele saiu correndo, chamando a atenção da equipe, que conseguiu alcançá-lo.

Ao pesquisar o nome dele junto a Central/Bope os policiais descobriram que ele estava na condição de foragido do sistema penitenciário.

O crime

A vítima foi uma idosa de 71 anos, que estava a caminho da missa, às 5h da manhã do dia 21 de setembro de 2009, quando foi abordada por Deivid Jhemerson. Ele estava na companhia de dois menores de idade e queria dinheiro. A religiosa foi morta a facadas, quase nos pés da imagem da padroeira do Bairro do Trem.

Deivid foi preso na época e condenado a 18 anos de prisão por homicídio em regime fechado. Desse total, ele chegou a cumprir 12 anos e recebeu uma licença temporária em 2021. Contudo, não retornou mais ao presídio. Por isso, foi preso em 2022.