Procurado por estupro no Pará é executado a tiros em Macapá

Por OLHO DE BOTO

Um homem que era procurado por estupro de vulnerável pela Justiça de Itaituba, no Pará, foi assassinado com vários tiros, no início da noite deste domingo (5), no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Ainda era dia quando José Maciel Belforte Neto, de 34 anos, chegou numa motocicleta para visitar a irmã, que mora nas proximidades da Rua do Copala – local classificado pela polícia como ponto de domínio do tráfico de drogas.

Ao deixar a região, por volta de 18h30, foi atacado por 4 bandidos, que lhe acertaram sete disparos, a maioria pelas costas, conforme constatou a Polícia Científica. Após os disparos, os assassinos fugiram sem ser reconhecidos.

Temendo represálias por parte de criminosos que atuam naquela zona vermelha, moradores não colaboraram com a investigação. Apenas disseram que, após ouvir os tiros, encontraram Belforte caído na entrada da passagem Cleonice dos Santos – beco situado às margens da Rua Hildemar Maia.

A moto de José Maciel foi encontrada próxima ao corpo, o que descarta a possibilidade de latrocínio e aponta para uma possível execução por acerto de contas. A autoria do crime, contudo, ainda é desconhecida.

A polícia não forneceu mais detalhes do crime pelo qual Belforte era procurado. A Delegacia de Homicídios segue em busca de pistas que possam elucidar a morte dele.