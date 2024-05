Programa permite a diretores escolherem onde investir R$ 66 milhões

Programa recebeu R$ 66,7 milhões em recursos do governo estadual.

Por IAGO FONSECA

Gestores escolares de 384 escolas do Amapá vão poder decidir onde aplicar R$ 66,7 milhões para melhorar os índices de educação do estado por meio de atividades pedagógicas, reformas e alimentos. A novidade foi anunciada na manhã desta segunda-feira (6), quando o governo estadual lançou o Programa Escola Melhor.

O ‘Escola Melhor’ permite que diretores tenham um recurso livre disponível para o desenvolvimento de projetos escolares, atividades sociais, administrativas, aquisição suplementar de alimentos e pequenos reparos em prédios e equipamentos escolares.

“São vários benefícios, desde nossos laboratórios até todo o espaço físico da escola, nossas salas de aula, auditório e nossa cozinha industrial, que o tempo inteiro está precisando de equipamentos. Materiais para manter a escola em tempo integral, como café da manhã, lanche e almoço. Tudo isso visa apenas a melhoria e a qualidade da educação pública”, destacou Sérgia Palmerim, diretora da escola estadual Maria do Carmo Viana dos Anjos, no Bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá, que se destaca por realizar projetos de iniciação científica com os alunos.

“Estamos em uma escola integral, então precisamos desses recursos diariamente. Participo do projeto de feira científica e alguns projetos que vêm de fora também contribuem com a escola, então tudo isso vai ajudar a incentivar, a apoiar e a sustentar esses projetos”, comentou a aluna do 1° ano do ensino médio, Maria Clara, de 15 anos.

Em 2023, o recurso disponibilizado para o projeto foi de R$ 40 milhões e era voltado apenas para a manutenção e alimentação escolar. Agora, o recurso pode ser utilizado na prática pedagógica do profissional da educação, segundo a Secretaria de Educação do Amapá, que coordena o programa.

“Irá favorecer a prática docente e, consequentemente, o sucesso escolar de nossos alunos. Temos novidades voltadas para as salas de recursos multifuncionais para atender nossos alunos com deficiência, atividades de recursos diferenciados voltados para a educação em tempo integral e, principalmente, voltadas para as escolas do campo, como energia solar para onde ainda não temos energia na escola e água potável”, ressaltou a secretária Sandra Casimiro.

Cada escola receberá um valor proporcional à quantidade de alunos, com algumas recebendo valores maiores que outras, revelou o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

“Alguns projetos são específicos de cada escola e cada uma sabe sua prioridade. É a comunidade escolar decidindo como gastar melhor esse recurso para aumentar o rendimento escolar. Escolas maiores recebem um pouco mais, escolas menores recebem um pouco menos.

Esse recurso será distribuído de forma igual para todas as escolas ou será diferente, dependendo da análise. É proporcional ao número de alunos, e garanto que é um bom recurso e fará toda a diferença”, finalizou Clécio.