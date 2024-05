Prova de resistência na fronteira une pedal e corrida de rua

Duathlon atravessará a Ponte Binacional, que liga Oiapoque a Saint-Georges, no próximo dia 19 de maio

Da REDAÇÃO

A fronteira entre Brasil e França vai se transformar no cenário de uma prova de resistência diferente para quem está acostumado a competições na região. O 1º Duathlon França-Brasil deve reunir mais de 300 competidores.

A prova será realizada no próximo dia 19, às 6h da manhã, e será disputada em territórios brasileiro e francês. A largada será no monumento do marco extremo “Onde Começa o Brasil”, na cidade de Oiapoque, município a 590 km de Macapá. No primeiro momento, os primeiros quilômetros serão percorridos de bicicleta.

Os ciclistas seguirão pela Avenida Barão do Rio Branco até início da BR-156, entrarão no pátio aduaneiro, Ponte Binacional e farão 6 km dentro de Saint George (Guiana Francesa), onde eles deixarão as bikes de lado para 4 km de corrida a pé. Ao todo, serão 15 km de ciclismo e 4 km de atletismo.

Em seguida, eles retomam as bikes e voltam para o marco extremo, em Oiapoque, onde será a chegada.

“Optamos pelo ciclismo atendendo a pedidos, porque o ciclismo tem uma pegada muito forte na França e no Oiapoque”, explica o delegado Charles Corrêa, coordenador do evento, que tem apoio do governo do Estado, prefeitura de Oiapoque e associações francesas.

As inscrições ainda estão abertas, e podem ser feitas pelo WhatsApp 021-99948-4306. Para participar, o competidor precisará entregará dois quilos de alimentos que serão doados para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.