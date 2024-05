Pugilista de Santana está sem patrocínio para representar o Amapá

O atleta vem intensificando os treinos na esperança de viajar para Brasília (DF), mas não tem passagem aérea.

Por JONHWENE SILVA, De Brasília

A vontade de participar de uma competição nacional é um dos grandes sonhos de atletas que praticam qualquer modalidade esportiva. Contudo, as dificuldades financeiras impedem, muitas vezes, essa realização.

É o caso de um jovem pugilista que mora em Santana, município a 17 km de Macapá, que para não ver esse sonho acabar, precisa de apoio para participar de uma competição de boxe que ocorrerá em Brasília (DF).

Thiago Saron Rodrigues, de 18 anos, está classificado para a 79ª edição do Campeonato Brasileiro de Boxe Elite, que ocorre de 10 a 17 de junho. O jovem pugilista, que não possui patrocinadores, não tem como custear a compra da passagem aérea.

O atleta é campeão estadual na categoria +92 kg, luta boxe desde os 15 anos e vem intensificando a preparação, sem saber se conseguirá participar da disputa nacional.

“Eu sigo treinando, pelo menos três vezes por semana. Seria, sem dúvida, a realização de um sonho. Infelizmente, não tenho condições de comprar a passagem de avião. As despesas com hospedagem e alimentação, já consegui. Preciso dessa outra ajuda”, afirma o garoto.

O atleta conta com um cartel de 12 lutas, sendo 11 vitórias e apenas uma derrota. Thiago é santanense e faz parte do Clube de Boxe Márcio Silva. Além dos treinos comuns, ele participa dos chamados “sparring day”, treinamentos com muito realismo e técnica com oponentes.

“Esse tipo de treinamento é quando diversas academias e boxeadores se juntam para treinar entre si. Eu estou confiante de que posso conseguir um bom resultado. Eu sei que é difícil, mas enquanto houver chances, vou buscar ajuda para realizar esse meu sonho”, assegura Thiago.

Com a intenção de conseguir o recurso para a compra da passagem, Thiago e familiares do rapaz estão disponibilizando o PIX 028.631.122-44, em nome de Crislane Duarte do Carmo, prima do atleta, para quem quiser ajudar. Em virtude do pouco tempo, o pugilista teme que não consiga e pede ajuda.

“Espero que as pessoas possam me ajudar com qualquer quantia, porque já falta pouco tempo. Não é fácil, mas tenho muita fé de que vou poder viajar e representar Santana e o Amapá. Agradeço de coração a quem fizer alguma doação”, finalizou.