Quem é Miguel?

Chegamos ao capítulo 10 de Daniel

Compartilhamentos

Uma das piores guerras do Antigo Testamento envolveu gregos e persas, conflito que causou muitas mortes e foi prevista por Daniel numa visão. Esse profeta teve muitas visões, entre elas a de Miguel, que pelejou contra Satanás na guerra do céu. Apesar do intenso debate sobre a verdadeira identidade de Miguel, muitos afirmam que ele é Jesus e não um anjo. É importante ler Daniel, pois ele dá muitas dicas importantes sobre esse entendimento. Ele dará a ordem de ressureição. Veja a meditação bíblica desta quarta-feira (22) no capítulo 10 de Daniel e tenha um ótimo dia com o nosso Deus.