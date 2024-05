Vamos análise a mensagem do capítulo 2 de Oseias

Teoricamente, o matrimônio deveria ser eterno, mas na prática não é isso que acontece desde muito tempo. O nível de fidelidade a Deus é comparado ao mesmo nível de compromisso de um casamento. Em Oseias 2, Israel mais uma vez rompeu com a aliança do Senhor. Tenha um ótimo domingo (26) com o nosso Senhor Jesus!