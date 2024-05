Recomeço: após perder casa, mulher ganha apartamento mobiliado

Do risco pro digno: Maria Creuza, de 58 anos, perdeu tudo o que tinha há 17 anos no Aturiá e foi surpreendida com o presente.

Por IAGO FONSECA

A coragem nas batalhas da vida parece ter, finalmente, recompensado a dona de casa Maria Creuza, de 58 anos, contemplada com um apartamento mobiliado no Residencial Vila dos Oliveiras, no Bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá. Ela perdeu sua casa após uma maré lançante do Rio Amazonas no Aturiá, há 17 anos.

Sem saber que ganharia todos os móveis da nova casa própria, Maria recebeu a equipe da Assistência Social do Amapá na tarde de quinta-feira (16) para buscar as chaves do seu apartamento. Após longos anos morando de casa em casa, ela se estabeleceu em uma morada de madeira no Bairro Congós.

Lá, passou os últimos cinco anos dividindo o espaço precário com uma filha e cinco netos. A casa dividida entre uma sala, um quarto e uma cozinha, tem o piso solto em vários pontos, com riscos de acidentes para a família.

“A gente tinha tudo mobiliado dentro, aí deu um temporal, veio água muito grande jogando e foi levando as casas. Eu perdi tudo, minha geladeira, meu freezer. O que sobrou roubaram e a gente tinha uma criança recém nascida”, lembrou a dona de casa.

Dona Maria é mãe de três filhos adultos, dois moram em outras cidades. Ela deixou de trabalhar como diarista após apresentar problemas físicos por conta de um acidente de trânsito. Hoje, ela se mantém de doações de vizinhos e de benefício do programa Bolsa Família, do Governo Federal.

Contemplada com um apartamento no conjunto Vila dos Oliveiras, Maria revelou que quando soube que algumas famílias ganharam camas, geladeira e sofás desejou que fosse ela.

Ao chegar no seu novo endereço para buscar as chaves, foi surpreendida com o apartamento todo mobiliado com o essencial para o recomeço de sua vida. A mulher não conteve a emoção, ajoelhou na nova sala e chorou. Em posição de oração agradeceu pela conquista e observou cada detalhe no novo lar.

“Meu eu coração está muito feliz, minha filha vai ficar muito feliz, só bênção daqui pra frente. Eu me perguntava ‘Meu Deus! Como eu vou me mudar se eu não tenho cama, não tenho geladeira nem sofá?’, agora quero me mudar hoje mesmo”, declarou Maria, emocionada.

Ela foi uma das famílias em vulnerabilidade social sorteadas com os móveis novos pelo Governo do Amapá. Na inauguração do habitacional, na segunda-feira (13), outras duas famílias foram sorteadas. O apartamento foi ocupado por sofá, televisão, armários, mesa de jantar, geladeira, fogão e uma máquina de lavar. Nos quartos, camas, guarda-roupas e centrais de ar foram instaladas. Maria também recebeu uma cesta básica.

Vila dos Oliveiras

O Vila dos Oliveiras foi entregue após 17 anos desde o anúncio do PAC Aturiá, em 2007. O residencial foi destinado para famílias atingidas pela força do Rio Amazonas ao longo dos anos na orla do Aturiá, no Bairro Araxá. O espaço onde essas famílias moravam será transformado em um complexo turístico, com recursos articulados pelo senador Davi Alcolumbre.