Relson divulga pix para pagar cirurgia da mãe que não é coberta pelo SUS

Humorista ainda não divulgou a meta do pix. Dona Joana ficou de passar por um cateterismo hoje a tarde

Por SELES NAFES

O humorista Relson Cardoso lançou uma campanha nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), para pagar a cirurgia da mãe e parceira de trabalho, Dona Joana. Ela está internada no Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal), em Macapá, mas o procedimento será realizado no Hospital São Camilo, já que o SUS não cobre a cirurgia reparadora de aneurisma na aorta.

A artéria é responsável pela irrigação do sangue para todo o corpo. No caso de Dona Joana, segundo informações que Relson divulgou nas redes logo após a internação, a colocação de uma prótese custa em torno de R$ 70 mil (valor estimado). Ele ainda não informou se essa é a meta a ser alcançada com o “pix solidário” ([email protected]) que ele lançou hoje.

Dona Joana passou mal no último fim de semana em Santana, cidade a 17 km de Macapá, onde os influenciadores moram. Inicialmente, ela foi internada no Hospital de Santana, mas acabou sendo transferida para a UTI do Hcal.

Ela ficou de passar por um cateterismo nesta tarde, no Hospital São Camilo. Na hora do almoço, Relson informou que estava se dirigindo ao hospital para acompanhar o exame, e aproveitou para dizer que a mãe se encontra consciente e estável.

Contudo, bastante emocionado, ele demonstrou preocupação com a complexidade da cirurgia que ocorrerá.

“Tô muito ansioso. Acordei com muita angústia, muito ansioso, nervoso. A gente oscila entre momentos de confiança e de muito medo. Sei que vai dar certo. Apesar de crer em Deus, acabo oscilando como muitas pessoas”, comentou.

“Tem horas que a gente desaba um pouco. Deus tá na frente. Dona Joana é muito forte. Tenho que me recompor, porque vou acompanhar o exame (cateterismo) e ela não pode ter nenhuma carga emocional”, acrescentou ele, informando que tem recebido mensagens de seguidores, artistas e autoridades políticas manifestando solidariedade.