Republicanas entregam Prêmio ‘Mulher em Destaque’ a 100 personalidades

Evento que acontece neste sábado (25) também lança campanha Mulher Tome Partido do Mulheres Republicanas

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O partido Republicanos entregará mais de 100 honrarias, na tarde deste sábado (25), durante a 7ª edição do “Prêmio Mulher em Destaque”. As homenageadas são mulheres que se destacaram em diversos segmentos, como na política e no campo social. O evento também vai marcar um ato de filiação e o lançamento da campanha “Mulher Tome Partido”.

O objetivo do prêmio, criado em 2014, é incentivar talentos da comunidade e o esforço social que muitas vezes não são reconhecidos.

“Muitas mulheres atuam sozinhas, no anonimato, e o Mulher em Destaque vem para caçar esses talentos e mostrar a toda sociedade. Nesse evento, as mulheres se reúnem e podem trocar experiências e inspirar e incentivar outras mulheres”, explica a presidente do Republicanos no Amapá, Aline Gurgel.

Neste ano, as indicações foram feitas por e-mail e redes sociais, e nem todas são filiadas a legendas políticas.

Até hoje, de 450 mulheres já foram homenageadas.

Senadora Damares

Ainda no sábado, será realizado o curso de formação política ‘Mulheres 10’, com a presença da senadora e Secretária Nacional do Mulheres Republicanas, Damares Alves (DF); de Cristiane Britto, ex-ministra da Mulher e atual Secretária Geral Executiva do Mulheres Republicanas, além das palestrantes, a advogada Carla Rodrigues (Mulheres Republicanas) e Natália Tavares, coordenadora nacional de comunicação do Mulheres Republicanas.