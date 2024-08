Ribeirinhos reagem a ataque e espancam integrante de bando

Ataque aconteceu em uma região ribeirinha de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um ataque contra moradores de uma região ribeirinha de Santana, a 17 km de Macapá, quase acaba em tragédia, na noite deste domingo (19). O caso ocorreu na noite deste domingo (19), no Bairro Matapi Mirim, por volta de 20h.

Segundo apurações do 4º Batalhão da PM do Amapá, quatro indivíduos passaram a disparar contra moradores da região até ficarem sem nenhuma munição.

Sem ninguém ferido e com as armas descarregadas, o bando tentou fugir pelo rio, em direção a Ilha de Santana. Porém, um deles ficou para trás e foi violentamente espancado por ribeirinhos com pedaços de madeira e a golpes de terçado.

Adelton Pacheco Junior, conhecido como Gaúcho, de 22 anos, foi encontrado pela polícia durante incursões pelas margens do rio. Ele foi levado por bombeiros ao Hospital Estadual de Santana e segue em estado grave. Os demais integrantes do bando conseguiram fugir.