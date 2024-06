Sabedoria, ciência e a arte de cuidar: conheça a Farmácia de Manipulação Damatta

Equipe técnica e diretores da empresa que nasceu com serviço de delivery durante durante a pandemia, e acaba de abrir sua primeira loja física

Em meio aos desafios da pandemia, uma farmácia de manipulação em Macapá surgia com uma missão nobre: levar saúde e bem-estar às pessoas, sem que elas precisassem sair de casa. A jornada começou com o serviço de delivery e rapidamente conquistou a confiança da comunidade. No último dia 25 de maio, o novo passo foi abrir a primeira loja física da Farmácia de Manipulação Damatta.

O Portal SelesNafes.Com conversou com o diretor da empresa, Renan Barros de Sá.

Em que momento e por qual motivo vocês decidiram abrir a loja física?

Ouvindo atentamente nossos clientes, percebemos que a necessidade ia além do atendimento à distância. Havia um desejo por um contato mais próximo e personalizado, algo que apenas uma loja física poderia proporcionar. Foi então que decidimos dar um passo adiante e abrir nossas portas.

O que o slogan “Acreditamos na sabedoria, na ciência e na arte de cuidar” representa para vocês?”

Nosso slogan reflete perfeitamente nossa filosofia. Cada produto manipulado segue os mais altos padrões de qualidade de manipulação, garantindo segurança e eficácia e a ciência é a nossa bússola indicadora nesse objetivo. E mais do que isso, acreditamos que o verdadeiro valor está no cuidado humano, na atenção aos detalhes e no carinho com que tratamos cada cliente.

Seles, acreditamos que todo ser humano é extraordinário e que, através dos nossos produtos e serviços, podemos ajudar a despertar o melhor em cada um. Esta crença nos impulsiona a oferecer sempre o nosso melhor.

Quais são os produtos mais procurados atualmente?

Bem, fazemos de tudo um pouco, de medicamentos para pressão à linha de skin care. Manipulamos de fitoterápicos, que são os produtos naturais, a hormônios. A farmácia de manipulação tem um leque muito grande de produção. Então, é só trazer a receita que a gente manipula.

Renan, falando em produção e em manipulação, qual prazo de entrega dos medicamentos?

Seles, isso vai depender da fila de produção do laboratório. Mas não passa de um dia útil. Dependendo do horário de aprovação do pedido entregamos até no mesmo dia.

Quantas pessoas fazem parte da Damatta atualmente?

Nossa equipe é composta por 37 pessoas, atualmente. Como eu disse, nós não nascemos hoje, nós temos 3 anos de história na manipulação de medicamentos. Contamos com 3 farmacêuticos competentes na equipe que estão prontos para atender, tanto de forma online quanto de forma presencial.

Quais os próximos passos da Damatta?

Bem, no momento estamos focados nessa loja, temos uma distribuição nacional via comércio eletrônico, com nosso centro de distribuição em São Paulo. No momento, quero me dedicar a essa operação.

Renan, o que você gostaria de dizer para as pessoas que vão ler essa entrevista?

Bem… se você busca um lugar onde seu bem-estar é tratado com o máximo de cuidado e atenção, venha nos visitar. Nossa farmácia está localizada na Rua Odilardo Silva, 3354, de esquina com a Avenida 13 de setembro, e estamos prontos para recebê-lo.

Para os clientes do Portal Seles Nafes, iremos disponibilizar um cupom de desconto em sua primeira compra conosco. Basta falar que está vindo pelo portal em nossa loja.

Contato: 96 98139 8251

Endereço: Rua Odilardo Silva, 3354, Beirol

Instagram: damatta.ind

Site: www.damattaind.com.br