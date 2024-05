Sem fiscalização, ‘pescadores’ abandonam varas e atrapalham diversão

No início da noite, muita gente se atirou no lago da Praça Floriano Peixoto, decepcionando quem queria fazer certinho

Por RODRIGO DIAS

Foi por volta de 18h20 que as pessoas que estavam na praça Floriano Peixoto, no Centro de Macapá, decidiram cair no lago central do espaço público em busca do restante dos peixes da pescaria para celebrar o Dia do Trabalhador. Valia tudo pelo troféu, até abandonar as varas de pescar. Os registros logos ganharam as redes sociais.

A programação da Prefeitura de Macapá começou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (1°) e terminou por volta de 13h, mas centenas de pessoas decidiram ficar. Pois foi divulgado que a pescaria contou com duas toneladas de peixe.

Os anzóis, linhas e varas de pescar deram lugar a um amontoado de malhadeiras e tarrafas. Teve gente improvisando até redes de traves de futebol para levar o seu peixinho pra casa.

Essa cena já não é novidade e vem ficando recorrente em eventos voltados para celebrar o Dia do Trabalhador. Hoje, foram dezenas de pessoas mergulhando e atravessando de um lado para o outro sem se preocupar com os riscos.

O Emerson William trabalha como mecânico e serviços gerais. O morador do Bairro do Jesus de Nazaré, chegou na praça no início da tarde e não pescou nada. Durante o alvoroço, decidiu pular no lago com calça e sapato para garantir seu peixe.

“Não peguei nada. Aí pulei assim para não me cortar ou algo assim. Todo ano eu venho, já vim preparado. Vi o rapaz pegando do meu lado e eu nada, ajudei e ganhei um peixe. Agora vou jantar esse aqui”, falou o simpático rapaz.

Já o Matheus Leite passou o dia fazendo serviços como técnico de ar-condicionado automotivo. Quando saiu do trabalho, foi do Bairro Jardim Felicidade I até o Buritizal pegar o filho Nicolas que estava doido pra pescar com o pai, mas teve uma surpresa.

“Trouxemos vara, isca e quando chegamos nos deparamos com essa cena. Tá uma bagunça total, não tem nem como jogar aqui porque pode ferir alguém dentro do lago. Agora vou tentar encontrar algum canto que ele consiga pescar ou vamos nos retirar, voltar pra casa. Ele tá desapontado”, desabafou o jovem trabalhador.

Algumas famílias ficaram observando e registrando o momento. Agentes da Guarda Municipal estavam no local, mas não interviram. Alguns trechos do lago ficaram com lixo. Até às 20h, ainda tinha gente dentro d’água.