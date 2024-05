O capítulo 5 do livro de Oséias nos traz uma advertência sobre o julgamento de Deus

A lei brasileira permite que criminosos que ocupam cargos de autoridade sejam julgados de forma especial, com regalias. Bem diferente do que nos ensina a Bíblia. Para Deus, quanto maior o cargo, maior é a responsabilidade. Em Oséias 5, Deus avisa o sacerdote e o rei que eles seriam julgados. Tenha uma ótima quarta-feira (29) com o nosso Senhor Jesus!