Senador entrega R$ 12 milhões em emendas para Oiapoque

NA FRONTEIRA COM A GUIANA

O recurso foi entregue no aniversário de 79 anos do município

Da REDAÇÃO

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido) entregou cheques simbólicos para a prefeitura de Oiapoque, município a 590 km de Macapá, durante festejo em comemoração ao aniversário da cidade, que fica na fronteira com a Guiana Francesa. No total, são R$ 12,5 milhões em emendas.

Randolfe explicou que os valores já estão na conta do município. São R$ 2 milhões para o custeio da rede municipal de saúde, R$ 3 milhões para pavimentação em blocos na Aldeia do Manga, R$ 5,7 milhões para a iluminação pública, R$ 1,5 milhão para a reforma do Complexo Esportivo, e R$ 200 mil para a aquisição de EPIs para os catraieros.

“Comemorar, celebrar, mas sobretudo anunciar as conquistas do povo de Oiapoque. Esse município tão diverso, terra onde o Brasil começa, como é conhecido daqui até o Chuí, merece obviamente os investimentos do governo estadual e da bancada federal”, destacou Randolfe Rodrigues.

O senador e o governador Clécio Luís (SD) visitaram as obras da nova agência da Caixa Econômica Federal.

“Essa era uma reivindicação antiga do prefeito e da população, atendimento digno para os clientes da Caixa. Nós articulamos o recurso, e a obra está avançada. Em breve estaremos aqui novamente para a inauguração”.