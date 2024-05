“Senti no meu coração”, diz diarista do Amapá ao doar para o RS

Maria é nordestina e moradora do Amapá há 31 anos.

Por IAGO FONSECA

A empatia e a compaixão pelas experiências compartilhadas motivaram Maria José, de 53 anos, uma diarista do Amapá, a doar para famílias do Rio Grande do Sul, afetadas por enchentes desde o fim de abril. Ela é uma das muitas pessoas e entidades públicas e privadas que nos últimos dias doaram mais de 10 toneladas de alimentos, itens de higiene e dormitório. Todos esses itens estão reunidos no Ginásio Avertino Ramos, no Centro de Macapá.

Nordestina e moradora do Amapá há 31 anos, Maria trabalhou por dois dias nesta semana para compartilhar o pouco que tem com as vítimas compatriotas do Sul do Brasil. Emocionada, ela revelou que mora em uma área de ressaca no Bairro Universidade, zona sul de Macapá, e vive com medo constante das enchentes.

“Eu tenho pouco, moro em uma área de ressaca com muita dificuldade, e essas chuvas também me abalam muito porque todas as vezes tenho medo. Não durmo à noite com medo da minha casa ir para o fundo, mas como eles estão passando por uma situação bem mais difícil do que eu, senti no meu coração a vontade de doar”, declarou Maria.

Ela reuniu materiais de higiene pessoal em uma sacola plástica grande, incluindo absorventes, lenços umedecidos, creme dental, escovas de dente, sabonete líquido e fraldas, que comprou em um supermercado para fazer a doação.

“Vou ver com a minha filha neste final de semana para separar lençóis, toalhas e outras coisas que a gente não está usando. Sempre recebi coisas de onde eu trabalhava e vou separar para doar. Também vou chamar amigas para trazer”, finalizou a diarista.

Na tarde de quinta-feira (9), uma grande distribuidora de alimentos doou 10 toneladas de biscoitos, papéis higiênicos e enlatados. Pela noite, secretarias, órgãos e entidades públicas fizeram a entrega das arrecadações da semana no ginásio.

Ainda nesta sexta, 1 tonelada das doações será embarcada em uma aeronave do Grupo Tático Aéreo (GTA) que partirá do Amapá até o município de Canoas, no Rio Grande do Sul.

“Nesta tarde faremos o embarque dos donativos. Amanhã, às 6 horas da manhã, sai o avião do Governo do Amapá com os donativos rumo ao sul, sob a coordenação das forças de segurança, junto ao Comitê de Respostas Rápidas do estado”, revelou Aline Gurgel, secretária da Assistência Social do Amapá.