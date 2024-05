Separado, mas na mesma casa há três anos, ex-casal briga e homem é preso

Homem agrediu e ameaçou a ex-companheira. Caso ocorreu em Macapá.

Agentes da Delegacias de Mulheres de Macapá prenderam um homem de 44 anos após ele agredir e ameaçar a ex-companheira em uma circunstância pouco comum: apesar de estar separado há 3 anos, o ex-casal continua a morar sob o mesmo teto.

Segundo a polícia, as agressões foram cometidas na frente dos filhos do infrator e da vítima. O caso ocorreu na quinta-feira (2). Para preservar as crianças e a vítima, a polícia preferiu não revelar o endereço, mas confirmou que foi na capital amapaense.

Segundo a delegada Marina Guimarães, titular da DCCM, a mulher chegou até a delegacia logo após as agressões. De imediato, a equipe da DCCM foi até o local e fez a prisão. O nome do acusado não foi divulgado. De acordo com a delegada, a motivação para o crime foi um aparelho de som com volume alto.

“Autor e vítima estão separados há três anos, mas residem no mesmo imóvel. Ao pedir para ele baixar o som, pois uma de suas filhas estava doente, o homem se irritou e começou a agredir a vítima. Bastante lesionada na região da cabeça, ela compareceu à DCCM logo após ter sido agredida e solicitou ajuda. Além de agredir fisicamente a vítima, ele quebrou o celular dela, a ameaçou de morte, a ofendeu e ainda tentou resistir à prisão”, relatou Marina Guimarães.

Segundo ela, o ex-casal tem sete filhos e, no momento da agressão, uma das crianças fugiu para a rua com medo. Ela só foi localizada com a chegada dos policiais pouco tempo depois.

Na delegacia, o homem voltou a fazer ameaças à vítima. Ele foi encaminhado à audiência de custódia.