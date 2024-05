Chegamos ao capítulo 42 de Ezequiel

Alguns elementos da vida não podem ser misturados. Na Bíblia, “santo” é aquilo que é considerado separado para um propósito divino. Em Ezequiel 42, vemos a passagem em que o profeta é transportado durante uma visão, onde aprende uma lição sobre o que é santo e profano. Quem decide viver de acordo com as Escrituras, também deve ser um separado. Veja a análise desta segunda-feira (6) e tenha uma ótima semana de trabalho na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Deus!