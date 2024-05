Sermão da Montanha traz ‘pastor internacional da cura’ ao Amapá

Evento de dois dias com atrações do Canadá e Estados Unidos também arrecadará alimentos para o Rio Grande do Sul

Por IAGO FONSECA

Considerado o maior evento evangélico do Amapá, o “Sermão da Montanha” reúne fiéis nas noites de 31 de maio e 1° de junho no sambódromo, na zona sul de Macapá. O evento terá atrações nacionais e internacionais como o pastor canadense Randy Clark, conhecido por ser o “missionário da cura”.

O evento promovido pela igreja Quadrangular terá uma grande estrutura montada no sambódromo para os louvores de Marquinhos Gomes, Bruna Karla, Théo Rubia, Luã Freitas e bandas locais, assim como as pregações de do missionário Randy Clark e dos ministros norte-americanos Tom Jones, do avivamento, Richie Seltzer, das missões e Charity Cook, do ensino profético.

O intuito, segundo a coordenação do evento, é fazer do meio do mundo um lugar de bençãos, avivamento e curas. Na programação haverá, ainda, 150 missionários norte-americanos que darão acolhimento e apoio nas orações com os amapaenses. O evento também fechou parceria com a Governo do Amapá para arrecadar doações para as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul.

Randy Clark

O canadense ganhou notoriedade mundial por fazer ministrações de na área da cura espiritual, conhecido como ‘missionário da cura’. Em 1994 fundou a Global Awakening, um ministério voltado para a capacitação de cristãos de todas as partes do mundo para reproduzir a obra sobrenatural do espírito santo.

Sermão da Montanha

No Amapá, em 2011, o primeiro Sermão foi assistido por cerca de 18 mil pessoas em Macapá. No ano seguinte, foram 40 mil espectadores em Macapá e Santana. O maior público já registrado foi em 2017, quando o Sermão da Montanha foi visto por mais de 87 mil cristãos nas duas principais cidades do Amapá.

O evento, que relembra um dos momentos mais marcantes da história de Cristo no Novo Testamento, é considerado pelos evangélicos mais do que apenas o momento em que foi ensinado o “Pai Nosso”, a oração cristã mais conhecida no mundo.