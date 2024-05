Servidora de Oiapoque denuncia supervisor por estupro em local de trabalho

Caso teria ocorrido no início de abril, mas só foi denunciado na segunda-feira passada (20) à Polícia Civil

Por IAGO FONSECA

Um supervisor, homem de 41 anos, da Guarda Patrimonial da Prefeitura de Oiapoque, a 590 km de Macapá, é acusado de estupro por uma servidora do órgão, mulher de 21 anos. O crime, que é investigado pela Polícia Civil, teria ocorrido no primeiro dia de trabalho da vítima, em abril, mas só foi denunciado na última segunda-feira (20), após relatos de outros casos de abuso sexual atribuídos ao mesmo homem.

A Polícia Civil abriu inquérito e ouviu as pessoas envolvidas. A vítima afirma que procurou a polícia após saber, em redes sociais, que outras mulheres o acusavam de oferecer emprego em troca de sexo.

De acordo com ela, o abusador é seu chefe, e tem cargo de supervisor na Guarda Patrimonial do município. A função foi recém-criada pela administração municipal para, entre outras atribuições, vigiar e resguardar os prédios e outros patrimônios da prefeitura.

A violência sexual teria ocorrido durante o primeiro plantão dela em um órgão municipal.

“Me falaram que iam exonerar ele, mas até agora ele não está preso e não foi exonerado. Eu já tinha passado por essa situação na minha infância e veio se repetir novamente no meu primeiro dia de trabalho, num domingo. Comecei a ficar com medo, não falava nada pra ninguém. Aí eu faltei em uma quarta-feira e dei uma justificativa para meu fiscal, mas o diretor me encontrou na rua e disse ‘vou lá no teu trabalho no domingo [19] para te ajeitar sobre essa falta’“, relatou a vítima ao Portal SelesNafes.Com.

A mulher contou, ainda, que sofreu violência psicológica do abusador e começou a se esconder e se trancar no ambiente de trabalho para que ele não a visse.

“Ele ficava falando que não era para falar isso pra ninguém, que se eu pensasse em falar isso pra alguém, eu ia conhecer quem ele era. E disse que era pra eu pensar no meu filho, pensar na minha família. Aí falou, também, que só ele tinha o poder colocar e tirar quem ele quisesse do trabalho”, reforçou.

Ela conseguiu um atestado médico para se ausentar por cerca de 7 dias, por enfrentar abalo psicológico e ter dois episódios de tentativa de suicídio. A jovem revelou que retorna ao posto de trabalho amanhã (29) e teme pela própria segurança.

“Vou aguardar uma resposta certa do que é que vai acontecer sobre a situação dele. Eu pretendo pedir minha demissão, de abril para cá, eu tive crises de ansiedade eu senti vontade de tirar minha vida duas vezes, para ver se isso acabava. Ele destruiu a minha vida. Isso fez eu voltar no passado que eu jamais queria voltar. Enquanto ele estiver solto, eu fico com a minha cabeça transtornada, com medo dele fazer alguma coisa”, finalizou a vítima.