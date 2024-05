Suplemento e exercícios: academia se pronuncia sobre mulher que morreu durante treino

Momento que a vítima é levada pelo Samu, que teria demorado para chegar

Por SELES NAFES

A cliente que morreu hoje (8) após passar mal em uma academia de musculação na zona norte de Macapá teria ingerido um pré-treino minutos antes de iniciar os exercícios, e desmaiou durante o aquecimento sem alteres. A informação é do proprietário da academia KS (Bairro Brasil Novo), Kleyton Souza, que afirmou ao Portal SN também ter procurado a família da vítima para oferecer apoio.

O empresário afirmou que foi avisado da ocorrência por volta das 6h40 por funcionários, depois que a mulher de aproximadamente 40 anos passou mal.

“Ela fez o alongamento normal e no exercício do aquecimento, apenas com peso corporal, ela finalizou e caiu desmaiada”, explicou ele.

O episódio, segundo ele, foi filmado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, e serão oferecidas à polícia num possível inquérito.

A mulher, que não teve o nome divulgado, recebeu o primeiro atendimento de urgência de um professor da KS que estava no expediente.

“Temos o cuidado para ter um professor e um estagiário em todos os horários de funcionamento. O professor fez os primeiros os primeiros socorros e procedimentos de ventilação pulmonar até a chegada do Samu, que demorou muito para chegar. Estava na troca de plantão, e eles só vieram porque tinha um cliente aqui do Samu que ligou exigindo que viessem logo”, garantiu.

Quando a equipe chegou, a mulher ainda estava viva. Ela já tinha sido atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi levada para o Hospital de Emergência de Macapá, onde o óbito foi declarado.

Suplemento

Sobre o suplemento, Kleyton revelou ter sido informado por pessoas próximas da vítima que ela havia acabado de ingerir um pré-treino em pó a base de cafeína e taurina de 200 mg, o que muitos frequentadores de academia fazem todos os dias. Ele enviou uma imagem do pote vazio ao Portal SN, mas o jurídico do site avalia se é pertinente exibir agora a marca, já que o caso ainda será elucidado.

“É rico em cafeína e outros estimulantes. Ela já treinava há 3 anos pelo que informaram, mas essa quantidade de cafeína e taurina corresponde à metade do que o corpo precisa pro dia todo, segundo a OMS. Por isso é necessário fazer o uso seguindo uma recomendação profissional”, alertou.

“Esses estimulantes deixam a pessoa mais elétrica, mas se houver doenças cardiológicas, por exemplo, pode haver complicações”, ponderou.

A causa da morte ainda não divulgada pela Polícia Científica. Além de procurar a família, Kleyton afirma ter ido ao Conselho Regional de Educação Física e a Polícia Civil para se colocar à disposição das autoridades com todas as informações.