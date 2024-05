Suspeito de assassinar dançarina em assalto morre em tiroteio com a PM

Resistência à prisão ocorreu na Passagem Eça de Queiroz, no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um dos suspeitos de envolvimento no latrocínio da dançarina de quadrilha junina, Carla Renata Souza dos Santos, de 17 anos, assassinada em 2017, morreu em tiroteio com policiais do 1º Batalhão da PM do Amapá, na noite desta quarta-feira (8).

O confronto ocorreu no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá, nas proximidades do Copala, às margens da Rua Santos Dumont.

A polícia confirmou que Lucas Gabriel de Freitas Marques, de 19 anos, era foragido do Centro Socioeducativo de Internação Masculina (Cesein), e que havia vários boletins de ocorrências contra ele, inclusive, pelos crimes de homicídio, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação e roubo.

A troca de tiros que resultou na morte de Gabriel aconteceu por volta de 22h, na Passarela Eça de Queiroz, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas. A PM informou que patrulhava pela área quando avistou o suspeito armado, e, ao se aproximar, para a abordagem, ele começou a correr rumo às pontes e pulou no lago, tentando se esconder embaixo das palafitas.

Segundo a polícia, durante o cerco – já com apoio de outra equipe que estava nas proximidades – os militares foram atacados a tiros e tiveram que revidar. Ao fim do tiroteio, o Samu foi chamado e constatou o óbito no local.

Latrocínio

O oficial responsável pela ocorrência não deu detalhes, mas suspeita que o foragido tenha participado do roubo que terminou na morte da jovem Carla Renata, atingida com uma facada no peito, em junho de 2017, no Bairro Jesus de Nazaré, na região central de Macapá.

A vítima teve o celular roubado e foi assassinada quando voltava de um ensaio de quadrilha por dois bandidos que estavam de moto, um deles, conhecido como Kikinho, que foi morto em troca de tiros com o 6º Batalhão, em junho de 2021.