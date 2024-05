Suspeito de causar morte cerebral de jovem é preso

Crime ocorreu no Bairro Provedor I, em Santana a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Atualizada às 11h01

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um crime com características de tentativa de execução foi registrado na noite desta quarta-feira, 1º, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Um jovem de 19 anos foi atingido por vários tiros, foi socorrido e encontra-se em estado gravíssimo no Hospital de Emergências (HE) da cidade. Inicialmente, chegou a ser noticiado que ele não havia resistido aos ferimentos, mas a informação mais recente é de que ele teve declarada a sua morte cerebral, e respira apenas com auxílio de aparelhos.

Os criminosos que estavam em uma motocicleta foram os autores dos disparos. Segundo informações repassadas à Polícia Militar do Amapá por populares, Pablo Willian Quintela Costa, estava na esquina da Rua Ubaldo Figueira com a Travessa Américo Vespúcio, quando os dois indivíduos chegaram e fizeram pelo menos seis disparos contra ele.

Baseada em informações de testemunhas, a PM iniciou incursões na intenção de identificar os autores dos tiros. Além disso, populares indicaram sendo os de prenome Kauã e Wallace, os principais suspeitos do crime.

Após as buscas, a PM encontrou Wallace Pereira de Matos, de 24 anos, em sua residência. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana. A Polícia Civil deverá investigar o caso e apontar as possíveis motivações do crime.