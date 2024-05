Suspeito de furto e roubo é preso em área de bocas de fumo

Prisão ocorreu no Marabaixo III, na zona oeste de Macapá

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O 8º Batalhão da Polícia Militar intensificou as ações de combate ao tráfico drogas em regiões periféricas da zona oeste de Macapá e, durante patrulhamento pela 15ª Avenida do Bairro Marabaixo III, na noite desta sexta-feira (3), prendeu um criminoso procurado pela Justiça do Amapá.

Segundo a patrulha, Filipe dos Santos Pinheiro, de 22 anos, estava com uma mulher quando foi visto saindo de uma casa situada numa área de bocas de fumo e, ao ser abordado, foi confirmado um mandado de prisão preventiva e constatado que ele responde pelos crimes de roubo e furto.

A mulher foi liberada. Já Filipe segue sob custódia da Polícia Civil do Amapá, aguardando decisão da Justiça.