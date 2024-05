Suspeito de vender drogas perto de creche morre ao apontar simulacro para a PM

Policiais chegaram a levar o suspeito baleado à unidade de saúde local, no município de Calçoene, a 370 km de Macapá, mas ele não resistiu.

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu nesta segunda-feira (13), no Distrito do Lourenço, em Calçoene, a 370 km de Macapá, após denúncias de que ele vendia drogas nas proximidades de uma creche.

Militares do 12º Batalhão da PM foram conferir a denúncia e se depararam com Deivid Moreira da Silva, 18 anos, na frente uma residência. Os policiais deram a ordem para ele colocar as mãos na cabeça, mas em vez disso, o infrator sacou da cintura uma pistola – que posteriormente os policiais verificaram se tratar de um simulacro.

O movimento brusco causou reação imediata dos policiais, que abriram fogo contra o suspeito. Atingido, Deivid foi socorrido até o Posto de Saúde local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.

Apesar da arma ser apenas uma réplica de pistola, na residência do infrator foram encontradas munições verdadeiras de calibre 357 e 38, além de porções de substâncias entorpecentes.

Os moradores do local confirmaram que Deivid recorrentemente comercializava drogas na região.