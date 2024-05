Tebet diz que Porto de Santana precisa escoar produtos brasileiros

Ministra do Planejamento esteve em Santana e adiantou que complexo terá investimentos

Por JONHWENE SILVA, De Santana

Cumprindo extensa agenda no Amapá, a ministra de Planejamento e Orçamento do Governo Federal, Simone Tebet (MDB), esteve na Companhia Docas de Santana (CDSA), a cerca de 17 km de Macapá. Acompanhada de diversas autoridades, ela defendeu o porto como porta de saída para os produtos brasileiros.

“O governo federal deverá destinar recursos para a BR- 156, para a ponte sobre o Rio Jari e também aqui para o Porto de Santana através do PAC. Precisamos integrar o Amapá à Europa”, afirmou a ministra.

“Com a melhoria do porto de Santana, como consequência, teremos da economia do Amapá e do município se desenvolvendo. Vejo que os investimentos que vão chegar, consolidam de uma forma definitiva o porto de Santana na rota de exportação de vários produtos do país”, avaliou o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP).

Atualmente, a CDSA possui capacidade para receber até dois navios em processo de embarque e desembarque, simultaneamente. Além de possuir, o maior calado do Amapá com cerca 11,5 metros de profundidade.

“Desde que assumiu, o presidente Lula já havia sinalizado com a possibilidade do Porto de Santana receber investimentos. É necessário e fundamental, porque aqui, possuímos uma localização estratégica com proximidade da Europa e com a melhoria de nossas estradas, teremos no porto o principal canal de exportação e importação de produtos”, acrescentou o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).