Antes de alcançarmos o sucesso, nossa história terá sempre muitos capítulos de fracasso. Aprender com essas quedas é parte da jornada necessária até o êxito. Mas nunca deixe de tentar de novo, principalmente quando temos o Criador ao nosso lado. Em Ezequiel 37, Deus mostra que tem poder tudo. Para Ele, até a morte tem solução. Tenha um ótimo feriado do Trabalhador com o nosso Senhor Jesus!