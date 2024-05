Chegamos ao capítulo 11 de Daniel

A fama normalmente passa. Alguns conseguem se manter em evidência por mais tempo, mas um dia, inevitavelmente, sairão dos holofotes. Isso também ocorre com as nações e reis, que não são eternos. Na verdade, alguns são muito efêmeros. Veja o exemplo na análise de Daniel 11 e tenha uma ótima quinta-feira (23) com o nosso Deus e Senhor Jesus!