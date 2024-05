Turismo e agricultura: pré-candidato a prefeito quer continuar transformação de Cutias pela economia

Atual presidente da Câmara, Frank Rocha (centro) tem o apoio do prefeito e maioria dos vereadores da cidade

Por SELES NAFES

O pré-candidato do União Brasil à prefeitura de Cutias, Frank Rocha, será oficializado pelo partido nas próximas semanas como candidato do projeto de continuidade do trabalho do Professor Amanajás (União), que se despede este ano da gestão após dois mandatos como prefeito. O perfil conciliador e a capacidade de articulação política já valeram a Frank quatro mandatos, o primeiro deles conquistado aos 29 anos.

Frank Rocha é natural de Cutias do Araguari e há oito anos dirige a Câmara Municipal. Além de reconhecer o trabalho de gestão que transformou a Cutias abandonada numa cidade com infraestrutura de mobilidade e urbanização, o atual chefe do Legislativo disse hoje ao Portal SN que é preciso avançar no desenvolvimento econômico da região, que é rica em pecuária e agricultura.

O turismo e a produção de farinha de mandioca também são vistos como promissores na região, que também é conhecida como a “Terra do Pirarucu”. Cutias fica a 140 km de Macapá pelas rodovias AP-70 e -AP-110. Esta última encontra-se em fase final de pavimentação pelo governo do Estado.

“Temos balneários belíssimos como o Sagrado e o Livramento, que possuem águas cristalinas. A cidade já recebe muitos visitantes nos fins de semana atraídos por essas maravilhas. Falta agora atrair empresas que podem gerar empregos a partir da exploração desses potenciais”, analisa Frank Rocha.

“No próximo fim de semana, inclusive, a prefeitura vai inaugurar o Balneário do Livramento, que ganhou uma bela infraestrutura”, acrescenta.

Além da geração de empregos, Cutias precisa qualificar a mão de obra local, especialmente a juventude. Nesse sentido, Frank Rocha também participa da negociação entre prefeitura e Universidade Federal do Amapá (Unifap) para a implantação de um polo com dois cursos voltados para os potenciais do município. Inicialmente, o campus da Unifap em Cutias funcionaria na estrutura da Escola Alice Pimentel.

Articulação

Na política, Frank Rocha pavimentou um caminho de sucesso que o levou à indicação do partido para a sucessão do Professor Amanajás. Dentro da casa de leis que dirige, ele tem o apoio tem o apoio de seis vereadores, ou seja, mais da metade dos parlamentares (9).

Hoje, o presidente da Câmara faz parte do grupo do Professor Amanajás que tem como principais aliados o governador Clécio Luís (SD), ministro da Integração Waldez Góes e o senador Davi Alcolumbre (União), responsável pela maior parte dos recursos federais que ajudaram a organizar a cidade.