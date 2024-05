Tutor chora ao ter cachorro apreendido em condições de maus-tratos

Cachorro foi doado provisoriamente a uma nova tutora, que requereu a guarda permanente

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Policiais civis do Amapá resgataram um cachorro que era criado em condições de maus-tratos no bairro da Fazendinha, em Macapá. Durante a abordagem, o tutor chorou ao ver o animal sendo levado.

A delegada Luiza Maia, da 10ª Delegacia de Polícia, recebeu informações sobre a situação em que o animal estava sendo mantido. A delegada solicitou apoio de agentes do Núcleo de Operações com Cães e foi até o local acompanhada de um veterinário da equipe.

“Encontramos o cão em uma pequena casa coberta com telhas de fibrocimento, com pouco espaço para se movimentar, uma corda pequena e com fezes próximas a ele. Era um local bem pequeno em relação ao porte do cão, além de muito quente”, lembra a delegada.

Apesar da situação degradante para o animal, a delegada entendeu que o tutor não agiu com vontade de maltratar o cachorro.

“Nós percebemos que o cão estava naquela condição porque o tutor não tinha condição de dar um local melhor. Quando nós apreendemos o animal ele e a filha choraram muito. Ele assinou o termo de doação do animal e está ciente de que precisa ter um espaço adequado para que possa pleitear o animal de volta ou para que venha a ter um outro”, informou Luiza Maia.

O animal foi entregue a uma tutora provisória, que manifestou vontade de permanecer com o cão. Ela o levou para exames que atestaram boa saúde.

“Ela requereu a guarda permanente. Estava com sede e calor. Acho difícil ele (o antigo tutor) ter de volta. Ele não tinha condições. Acho que a 10ª DP fez valer a legislação, que tem penas bem fortes, e deu ao animal de estar num local melhor”, acrescentou.

Minutos depois, a mesma equipe conseguiu salvar uma cadela que tinha escapado de um atropelamento. A tutora apareceu na delegacia para fazer o resgate do animal após divulgação da foto em grupos de WhatsApp.