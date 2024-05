Veja a meditação bíblica desta

A corrupção não é nova. No Antigo Testamento, vemos o profeta Ezequiel, no capítulo 45, lidando lideranças corruptas que estava desviando dinheiro arrecadado pelo povo para festas cerimoniais em louvor a Deus. Com o crescimento do sentimento de “se dar bem em cima dos outros”, honestidade se tornou um artigo pessoal cada vez mais raro de se encontrar. Tenha uma ótima quinta-feira (9) com o nosso Senhor Jesus!