Unidade de tratamento do câncer no Amapá recebe R$ 6 mi em investimentos

Foram alocados R$ 4 milhões em medicamentos e R$ 2 milhões para demais melhorias.

Por IAGO FONSECA

Pacientes em tratamento de câncer têm à disposição mais de 100 tipos de medicamentos na Unidade de Alta Complexidade Oncológica do Amapá (Unacon), localizada no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), no Centro de Macapá. Os fármacos foram adquiridos graças a uma emenda federal.

Os medicamentos para quimioterapia e hormonioterapia disponíveis na rede de saúde do Estado foram comprados após a destinação de R$ 4 milhões pelo senador Randolfe Rodrigues (sem partido). São fármacos de alto custo, essenciais para o tratamento contínuo de pacientes com diversos tipos de câncer, conforme informou a Secretaria de Saúde do Amapá.

“Esse é um trabalho realizado em conjunto com o governador Clécio Luís, utilizando recursos do senador Randolfe para garantir o abastecimento desses medicamentos. Temos aqui em torno de 100 a 120 itens de medicamentos. Com o investimento, conseguimos adquirir mais de 60 desses itens. Isso é de extrema importância, veio em um momento crucial, pois nossos pacientes com câncer não podem esperar”, destacou a secretária de Saúde do Amapá, Silvana Vedovelli.

Entre as aquisições, segundo a secretária, está um novo medicamento para todos os tipos de câncer que permite aumentar o intervalo de tratamento de 3 para 6 meses, reduzindo a frequência com que os pacientes precisam ir à Unacon. Este medicamento é geralmente utilizado para o tratamento de câncer de próstata.

“Os pacientes têm acesso à medicação por meio de prescrição médica e também através de inscrição junto ao Ministério da Saúde. Temos alguns medicamentos que não são comprados, mas encaminhados pelo Ministério. Esses medicamentos também são de alto custo, e o paciente precisa ser atendido, ter uma prescrição e preencher todos os dados exigidos pelo Ministério”, completou a secretária.

A Unacon atende cerca de 3 mil pessoas com diagnóstico de câncer, oferecendo serviços ambulatoriais, quimioterapia e pronto atendimento. O espaço possui leitos de observação, poltronas, leitos para quimioterapia de longa duração, consultórios médicos, sala de estabilização e espaço de convivência. O pronto atendimento da unidade funciona 24 horas, todos os dias, para intercorrências clínicas.

“O câncer atormenta os amapaenses, que muitas vezes precisam sair daqui para buscar atendimento e tratamentos como a radioterapia. Somente aqui foram destinados R$ 4 milhões, e mais R$ 2 milhões já foram direcionados este mês. Faremos tudo o que for necessário para enfrentar e vencer essa batalha contra essa terrível enfermidade”, finalizou o senador Randolfe Rodrigues.