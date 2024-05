Vacina contra subvariante da covid-19 está disponível no Amapá

Imunizante é destinado para crianças de seis meses a cinco anos e pessoas pertencentes a grupos prioritários.

Da REDAÇÃO

Já estão disponíveis para crianças de 6 meses a 5 anos no Amapá as 10,4 mil doses de SpikeVax monovalente que o Ministério da Saúde enviou ao Governo do Amapá. O imunizante combate uma das variantes da Covid-19 e vai substituir os que já foram utilizados contra o coronavírus.

As vacinas serão distribuídas proporcionalmente aos municípios pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), órgão responsável pelo recebimento e manejo do material.

Além das crianças, entre os grupos prioritários estão pessoas de 60 anos ou mais, vivendo em instituições de longa permanência e imunocomprometidas. Também indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, com comorbidades, privadas de liberdade (maior ou igual a 18 anos), em situação de rua e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas podem ter contato com a vacina.

Os imunizantes podem ser administrados simultaneamente e antes ou depois de outras vacinas para adultos, adolescentes e crianças.