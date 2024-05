‘Vovôs do crime’ são presos em operação da PF e PC

O mais velho entre os foragidos tem 72 anos

Policiais federais e civis do Amapá prenderam oito pessoas, na manhã desta quinta-feira (23), numa operação para cumprimento de mandados de prisão preventiva. Entre os alvos estavam quatro idosos, o mais velho deles com 72 anos.

O nome em português da Operação Senes Malus (Vovôs do Crime) já demonstrava o perfil da maioria dos criminosos, todos foragidos da justiça.

Eles respondem por crimes como homicídio, lesão corporal, estupro de vulnerável e ameaça.

De acordo com a Polícia Federal, as prisões foram cumpridas na capital, nos bairros Congós, Perpétuo Socorro, Marabaixo e Novo Horizonte. Houve também um mandado para o bairro do Igarapé da Fortaleza, no vizinho município de Santana, a 17 km de Macapá. O mais jovem entre os presos tem 24 anos.

Os mandados foram cumpridos por agentes da PF e do Grupo de Capturas das Polícia Civil do Amapá. As duas polícias vêm atuando em conjunto numa parceria para cumprimento de mandados das justiças estadual e federal.