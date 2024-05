Wanna Brito conquista ouro inédito em mundial no Japão

Paratleta amapaense já havia batido um novo recorde das Américas na prova de arremesso de peso no início de maio.

Por IAGO FONSECA

A paratleta amapaense Wanna Brito conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no lançamento de club F32, durante o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico de Kobe, no Japão. Em disputa acirrada nesta sexta-feira (17), ela garantiu seu primeiro título mundial na carreira, bem como o novo recorde da competição.

O frio da noite em Kobe não impediu Wanna de se manter focada na competição. Com muita determinação, ela colocou o Brasil no primeiro lugar do quadro geral de medalhas, junto com outros paratletas brasileiros. O mundial acontece até o dia 25 de maio.

No lançamento de club F32 (categoria de atletas com paralisia cerebral) ela selou o novo recorde de 26,66m na competição, que antes pertencia a tunisiana Maroua Ibrahmi, que desta vez ficou em segundo lugar.

Além de Wanna, a paratleta paulista Giovanna Boscolo, estreante em mundiais, lançou o club em 24,35m e ficou com o bronze. O Brasil já acumula oito podios na competição com quatro ouros, três pratas e um bronze.

Recorde das Américas

Wanna Brito conquistou o novo recorde das Américas em arremesso de peso F32 com a marca de 26.38m durante o 2º Desafio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que ocorreu em 4 de maio em São Paulo.

Dona de diversos recordes no paratletismo, a amapaense já havia estabelecido a marca de 25.83m no 1ª Desafio, que ocorreu em fevereiro. Wanna já é a favorita do paratletismo nacional após ter conquistado o 2º lugar no Mundial de Atletismo Paralímpico, na França.

Ao Portal SN, a atleta de 26 anos ressaltou em entrevista anterior que suas conquistas são a resposta de um trabalho em equipe com seu treinador Marlon Gomes. Ela se prepara para os Jogos Paralímpicos 2024, a principal competição do ano.