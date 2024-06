Wanna Brito é recebida com festa em Macapá

A atleta campeã mundial desfilou em carro do Corpo de Bombeiros e foi saudada no Palácio do Setentrião

Por LEONARDO MELO

A campeã mundial de atletismo paralímpico, Wanna Brito, de 27 anos, foi recebida com honras em Macapá, nesta quarta-feira (29), e desfilou pela capital num carro do Corpo de Bombeiros do Amapá. Na semana passada, ela conquistou duas medalhas de ouro em Kobe, no Japão.

Wanna conquistou medalhas de ouro e bateu recordes no arremesso de peso e lançamento de club, modalidades onde os atletas ficam sentados. Nascida em Macapá com paralisia cerebral causada por falta de oxigenação durante o parto, ela é fisioterapeuta e atleta desde 2019.

No ano passado, a atleta passou a integrar a delegação brasileira após alcançar o top 1 no ranking mundial de arremesso. Ela também disputou os Jogos Pan-Americanos em novembro.

Em julho, ela já tinha conquistado a medalha de prata no mundial de Paris, exatamente no arremesso de peso.

Nesta quarta, ela e o treinador Marlon Gomes voltaram para casa depois da dupla vitória no Japão. Abordo de um caminhão do Corpo de Bombeiros, ela foi saudada no Setentrião pelo governador Clécio Luís e pela equipe do gabinete civil.